На неделе в Тюмени до плюс пяти и небольшие дожди

Теплые дни ожидаются к концу недели.
Сегодня, 29 марта, в Тюмени днем преимущественно пасмурно и до –2ºС, к вечеру похолодает до –5ºС. Осадков не предвидится.
Во вторник, 30 марта, в первой половине дня, по прогнозу синоптиков, до –5ºС, к вечеру установится нулевая температура, без осадков.
В среду, 31 марта, в городе днем +4ºС и без осадков, в четверг, 1 апреля, до +3ºС, вероятен снег с дождем.
С пятницы по воскресенье, со 2 по 4 апреля, в Тюмени в дневное время до +5ºС, возможны небольшие дожди.
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