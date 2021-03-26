На выходных в Тюмени плюсовая температура и небольшой снег

Сегодня, 26 марта, днем в Тюмени до +4°С, ясно, без осадков, скорость ветра до 9 метров в секунду. К вечеру, по прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до +1°С.

В субботу, 27 марта, в Тюмени днем преимущественно пасмурно и до +3°С, осадков не предвидится, к вечеру 0°С.

В воскресенье, 28 марта, в городе утром до –6°С, днем потеплеет до +1°С, в течение дня вероятен небольшой снег.