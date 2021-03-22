На неделе в Тюмени установится плюсовая температура

Самым теплым днем станет пятница — синоптики обещают до +4°С.

Сегодня, 22 марта, в Тюмени в дневное время до –2°С и без осадков, аналогичная погода и во вторник, 23 марта.

В среду, 24 марта, и четверг, 25 марта, в городе до +1°С, вероятны осадки в виде дождя и снега.

В пятницу, 26 марта, днем в Тюмени воздух прогреется до +4°С, переменная облачность и без осадков.

В субботу, 27 марта, в городе днем +3°С, в воскресенье, 28 марта, по прогнозу синоптиков, до +2°С