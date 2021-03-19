В Тобольске летом станет больше цветов и зелени

В Тобольске этим летом станет больше клумб и вазонов, появятся кустарниковые скульптуры. Об этом рассказали на пресс-конференции специалисты МКУ "Тобольскстройзаказчик".

На Базарной площади возле сцены планируют установить зеленый арт-объект в виде музыкантов, в сквере в шестом микрорайоне у дома № 19 – бабочку на шаре, на улице Ремезова, 84 – павлина.

Ко Дню Победы вазоны с цветами развесят вдоль улиц Ремезова, Октябрьской, переулка Свердловский и Никольского взвоза вплоть до Базарной площади. Последнюю украсят с помощью вертикального озеленения - цветы будут на столбах и торговых домиках.

Кроме того, в начале мая возле рощи Журавского будет высажено 200 сосен, новые саженцы появятся в городе и благодаря всероссийской акции "Сад Победы".