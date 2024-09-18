Тюменские депутаты рассмотрели вопрос о соблюдении правил благоустройства в городе

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Комфортность проживания тюменцев, санитарное и эстетическое состояние города за 2023 год и шесть месяцев 2024 года обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова.

С докладом о ситуации в Тюмени выступил заместитель главы города Владимир Кильтау. В 2023 году в Тюмени благоустроено 46 дворов, 10 общественных территорий, в планах на этот год — 57 дворов и 8 территорий. В прошлом году в соответствии с инициативными проектами благоустроено 8 территорий — детские площадки, сквер Вдохновения, установка пирса у пруда Школьного и так далее. За внебюджетный счет благоустроены сквер Болгаро-Советской дружбы, озеленены территории улиц Ярославской, Гастелло, Панфиловцев, Червишевский тракт — Молодогвардейцев, Ставропольской.

За прошлый год высажено около 9 тысяч зеленых насаждений, в этом году — также около 9 тысяч. Дополнительно к плану в городе проходят различные акции по озеленению.

Под контролем все раскопки, фасады, паспорта которых согласует администрация, а также нестационарные и временные объекты.

Несанкционированные постройки демонтируются в установленном порядке.

В прошлом году выявлено около 2 тысяч брошенных транспортных средств, на 1 июля этого года — более 1,5 тысячи. В 2023 году ликвидировано 69 несанкционированных свалок, на 1 июня этого года — 23.

“На территории города на системной основе осуществляется контроль за соблюдением правил благоустройства, проводимая работа обеспечивает комфортность проживания населения, а также поддерживает и улучшает санитарное и эстетическое состояние города”, — резюмировал доклад Владимир Кильтау.

Депутат Александр Захаров поинтересовался, каким образом ведется снос гаражей и погребов. По данным Кильтау, вся центральная часть города от них уже освобождена, сейчас работа ведется на окраинах. В целом их количество не прирастает. За два-три года снос будет завершен.

Помимо этого, депутатов интересовало, кто следит за муниципальными земельными участками, за порядков в городских лесах. Как пояснили в администрации, за ними следят управы округов. Санкции за свалки есть, но они носят административный характер, при этом нарушение должно быть зафиксировано установленным образом. Штраф для жителей — до 5 тысяч рублей, компаний — до 50 тысяч рублей.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов отметил, что выполнение правил благоустройства на территории города – обширный вопрос, и акцентировал внимание на лесопарке Комарово, где в работе около 40 гектаров земли. Строители реализуют системный подход: разводят пешеходные зоны и велодорожки, а площадки распределяют таким образом, чтобы разные возрастные категории отдыхающих и люди с разными интересами не мешали друг другу. "Это позволит создать максимально комфортные условия для отдыха жителей нашего города”, – уверен Дмитрий Антипов.

Реализация проекта рассчитана на три года, но в планах властей завершить работы к концу 2025 года. Еще одна приятная новость — продолжится благоустройство экопарка Затюменский, сейчас обсуждается концепция и проектирование второй и третьей очереди.