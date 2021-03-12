Росреестр рассказал об охранных зонах геодезических пунктов

Управление Росреестра по Тюменской области разъясняет, что означает, если на земельный участок наложено обременение в виде охранной зоны геодезического пункта. Вопрос прокомментировал начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра Игорь Одинец.

Охранная зона устанавливается в целях обеспечения сохранности геодезического пункта. На местности она представляет собой квадрат, стороны которого должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта. В связи с установлением зон с особыми условиями использования территорий (охранной зоны пункта) права на землю ограничиваются.

Так, в пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним.

В случае если при проведении работ не имеется возможности обеспечить сохранность пунктов или требуется осуществить ликвидацию (снос) пункта, такая ликвидация (снос) пункта осуществляется на основании решения Управления лицом, выполняющим работы, не обеспечивающие сохранность пунктов, с одновременным созданием нового пункта аналогичного ликвидируемому (сносимому), за счет средств лица, чьи действия привели к уничтожению (повреждению, сносу) пункта.

За уничтожение, повреждение или снос пунктов (без согласования с Управлением) предусмотрена ответственность в виде административного штрафа, а также возмещение имущественного ущерба Российской Федерации, причиненного административным правонарушением.

Обращаем внимание, что обязанность по обеспечению сохранности пунктов возникает в силу закона у собственников, владельцев или пользователей земельного участка, здания либо сооружения, а также лиц, выполняющих работы.

Дополнительно сообщаем, что за не уведомление Управления собственником, владельцем или пользователем здания либо сооружения, на которых размещены пункты, об уничтожении, о повреждении или о сносе этих пунктов, а равно отказ в предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для проведения на них наблюдений и иных работ предусмотрена административная ответственность.