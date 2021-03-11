Залог вкусной Масленицы – натуральная и свежая молочная продукция

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Масленичная неделя стартовала с 8 марта. В течение всей недели тюменцы будут угощаться блинчиками, поздравлять близких, ходить в гости. Чтобы праздник удался, необходимо уделить особое внимание качеству и безопасности продуктов, из которых будут приготовлены традиционные яства.

Залог любого вкусного блюда – это не только кулинарный талант, но и правильно подобранные ингредиенты. Качественные продукты, изготовленные из натурального сырья, не подведут умелых хозяек.

Одним из основных ингредиентов масленичного пира является молоко. Для приготовления блинов оно может быть чуть подкисшим, но обязательно натуральным и от проверенного производителя. Такой продукт не должен иметь в составе добавок, консервантов, искусственных увеличителей срока годности.

В тесто для блинов можно добавить не только растительное, но и растопленное сливочное масло. Или же подчеркнуть вкус лакомства, смазав маслицем уже готовые блины. Чтобы вкус был приятным, важно отличить натуральный продукт от фальсификата, который может при таянии придавать блюду горечь и неприятный привкус.

Подавать блины принято с разнообразными добавками и украшением – ягодами, джемом, сиропом, вареньем, сгущенкой. Самый популярный "соус" для блинов во время Масленицы – это сметана. Ее можно выбрать разной жирности, но обязательно свежую и натуральную. Кроме того, разнообразить меню хозяйки могут блинчиками с начинкой, например, с творогом.

Компания "Золотые луга" уже зарекомендовала себя как надежный производителей качественной молочной продукции. Предприятие со всей точностью соблюдает технологии производства молочной продукции, делая упор на свежести, натуральности и максимальной пользе для потребителя.

"Ассортимент широкий и порадует любого кулинара: молоко, сметана, сливочное масло, творог, а также сыр, различные кисломолочные напитки, топленое молоко и сливки. Каждый продукт изготовлен из отборного сырья высшего сорта, без добавок, консервантов и искусственных красителей. Из такого набора молочной продукции получаются воздушные блинчики с нежным вкусом", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Для блинчиков по классическому рецепту понадобятся: 1 л. молока "Золотые луга", 2 стакана муки (320 гр.), 2 яйца, рекомендуем от Птицефабрики "Пышминская", 4 ст.л растительного масла, 2-3 ст.л. сахара (по вкусу), 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. соды (погасить в лимонном соке). Подогреваем молоко до теплого состояния. Отдельно взбиваем яйца, сахар и соль. Вливаем масло и треть молока, слегка перемешав, всыпаем всю муку и тщательно перемешиваем.

Далее вливаем оставшееся молоко и добавляем соду. Получаем идеальное тесто без комочков, из которого печем тонкие блинчики на хорошо раскаленной сковороде.

Смажьте поверхность сковороды кисточкой с маслом и налейте немного теста. Распределите его и как только края зарумянятся, переворачивайте. Ещё немного, и снимайте, смазывайте маслом, фаршируйте, скручивайте в трубочки или просто складывайте в аппетитную стопочку!

Приобрести набор продуктов для приготовления блинчиков можно не только в супермаркете, но и заказать с доставкой на дом через интернет-магазин. Здесь представлена не только молочная продукция от АО "Золотые луга", но также яйца от птицефабрики "Пышминская". Для праздничного стола можно также добавить к заказу мясо птицы, полуфабрикаты и бакалею от местных производителей. Доставка осуществляется бесплатно с 10:00 до 18:00 при заказе на сумму от 700 рублей.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.