В Тюмени потеплеет лишь к концу недели

Сегодня, 24 февраля, в городе днем до минус двадцати двух градусов и пасмурно, порывы ветра до восемнадцати метров в секунду.

В четверг, 25 февраля, температура воздуха аналогичная, возможен небольшой снег, скорость ветра до четырнадцати метров в секунду.

В пятницу, 26 февраля, в Тюмени до минус двадцати градусов, в субботу, 27 февраля, чуть теплее, до пятнадцати градусов ниже ноля.

В воскресенье, 28 февраля, в городе потеплеет до минус семи градусов.