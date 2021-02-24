В Тюмени потеплеет лишь к концу недели

09:15 24 февраля 2021
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Сегодня, 24 февраля, в городе днем до минус двадцати двух градусов и пасмурно, порывы ветра до восемнадцати метров в секунду.

В четверг, 25 февраля, температура воздуха аналогичная, возможен небольшой снег, скорость ветра до четырнадцати метров в секунду.

В пятницу, 26 февраля, в Тюмени до минус двадцати градусов, в субботу, 27 февраля, чуть теплее, до пятнадцати градусов ниже ноля.

В воскресенье, 28 февраля, в городе потеплеет до минус семи градусов.

Теги: погода
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