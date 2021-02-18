Тюменцев предупреждают об аномальной погоде

По прогнозу Тюменского гидрометцентра, с 18 по 22 февраля в Тюмени ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха в отдельные дни ниже климатической нормы на 10 градусов и более, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Так, завтра, 19 февраля, температура воздуха днем составит –24ºС...–26ºС, в ночь с пятницы на субботу, 20 февраля, до –31ºС, утром до –33ºС. Днем в субботу потеплеет до –22ºС.