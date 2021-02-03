В Тюмени оштрафовали 16 участников несанкционированных акций

Суд вынес решение оштрафовать на 10 тыс. и 15 тыс. рублей семь участников несогласованной акции 31 января в Тюмени, ранее такие же штрафы получили девять граждан, участвовавших в аналогичном мероприятии 23 января. Об этом сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на Центральный районный суд Тюмени.

В общей сложности девять участников незаконных акций оштрафованы на 15 тыс. рублей, еще семь - на 10 тыс. рублей.

В суд поступили 14 административных материалов в отношении граждан, участвовавших в несанкционированной акции. Рассмотрение остальных административных дел состоится в ближайшее время.