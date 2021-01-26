Тюмень за день: 26 января

У тюменской ОКБ-2 появилась своя вертолетная площадка
Вертодром размером 15 на 15 метров на территории медучреждения.
В центре амбулаторной онкопомощи прошли химиотерапию более 500 пациентов
Центр амбулаторной онкологической помощи был открыт в ноябре 2019 года на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра.
В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога
По результатам мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.
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