На выходных в Тюмени потеплеет

Существенное потепление после морозной недели обещают синоптики на ближайшие дни.
Сегодня, 15 января, в городе в дневное время до минус шестнадцати градусов, к вечеру до десяти градусов ниже нуля, снег.
В субботу, 16 января, в Тюмени днем до минус девяти градусов, малооблачно и без осадков. В воскресенье, 17 января, в городе днем до восьми градусов ниже нуля, вероятен небольшой снег, сообщают синоптики.
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