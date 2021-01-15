На выходных в Тюмени потеплеет

09:15 15 января 2021
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Существенное потепление после морозной недели обещают синоптики на ближайшие дни.

Сегодня, 15 января, в городе в дневное время до минус шестнадцати градусов, к вечеру до десяти градусов ниже нуля, снег.

В субботу, 16 января, в Тюмени днем до минус девяти градусов, малооблачно и без осадков. В воскресенье, 17 января, в городе днем до восьми градусов ниже нуля, вероятен небольшой снег, сообщают синоптики.

Теги: погода
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