На Тюмень надвигаются морозы

09:16 28 декабря 2020
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Сегодня, 28 декабря, в городе днём до минус пяти градусов, пасмурно, возможен снег, скорость ветра до тринадцати метров в секунду.

Во вторник, 29 декабря, в Тюмени днём до минус восемнадцати градусов, вероятен небольшой снег.

Со среды по субботу, с 30 декабря по 2 января, в дневные часы в городе от минус двадцати девяти градусов до минус тридцати трёх градусов. В воскресенье потепление: днём до минус восемнадцати градусов.

Теги: погода
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