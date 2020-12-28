На Тюмень надвигаются морозы

Сегодня, 28 декабря, в городе днём до минус пяти градусов, пасмурно, возможен снег, скорость ветра до тринадцати метров в секунду.

Во вторник, 29 декабря, в Тюмени днём до минус восемнадцати градусов, вероятен небольшой снег.

Со среды по субботу, с 30 декабря по 2 января, в дневные часы в городе от минус двадцати девяти градусов до минус тридцати трёх градусов. В воскресенье потепление: днём до минус восемнадцати градусов.