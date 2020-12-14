К концу недели в Тюмени похолодает до минус двадцати трех

Сегодня, 14 декабря, в Тюмени в дневное время суток, по прогнозу синоптиков, до шести градусов ниже нуля, переменная облачность до девяти метров в секунду, осадков не предвидится.

Во вторник и среду, 15 и 16 декабря, в городе днем от минус семи до минус девяти градусов, без снега, скорость ветра до восьми метров в секунду.

В четверг, 17 декабря, в областном центре вероятен небольшой снег, днем до минус шести градусов, в пятницу, 18 декабря, снегопад и до минус пяти градусов в дневные часы.

В субботу, 19 декабря, в Тюмени днем до минус одиннадцати градусов и небольшой снег, в воскресенье, 20 декабря, до минус двадцати трех градусов в дневные часы.