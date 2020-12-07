В Тюмени потеплело

09:12 07 декабря 2020
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Сегодня, 7 декабря, в Тюмени в дневное время до шести градусов ниже ноля, пасмурно и без осадков, аналогичная погода и вечером.

Во вторник и среду, 8 и 9 декабря, в городе днем до минус трех градусов, преимущественно пасмурно, вероятен небольшой снег.

В четверг, 10 декабря, в городе переменная облачность, осадков не предвидится, днем до минус четырех градусов.

В пятницу и субботу, 11 и 12 декабря, в Тюмени днем до минус десяти, ясно и без осадков, в воскресенье, 13 декабря, до минус тринадцати, ясно, снега не предвидится.

Теги: погода
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