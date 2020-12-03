В Тюмени снег утром и потепление днем

Сегодня, 3 декабря, в городе в утренние часы до двадцати одного градуса ниже нуля и осадки в виде снега, во второй половине дня потеплеет до минус двенадцати градусов, преимущественно пасмурно, скорость ветра до четырех метров в секунду.

В пятницу, 4 декабря, в Тюмени до минус одиннадцати градусов в дневные часы, без осадков, скорость ветра до четырех метров в секунду.

В субботу, 5 декабря, днём восемь градусов, ниже нуля, в воскресенье, 6 декабря, в дневное время до минус двенадцати градусов, малооблачно, осадков не предвидится.