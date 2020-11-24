На улице Хохрякова ограничат стоянку транспорта

С 15 декабря на участке улицы Хохрякова будет ограничена стоянка транспорта — на четной стороне улицы Хохрякова на участке от пересечения с улицей Челюскинцев до дома № 24, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
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