На улице Хохрякова ограничат стоянку транспорта

С 15 декабря на участке улицы Хохрякова будет ограничена стоянка транспорта — на четной стороне улицы Хохрякова на участке от пересечения с улицей Челюскинцев до дома № 24, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.