На улице Хохрякова ограничат стоянку транспорта

16:44 24 ноября 2020
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С 15 декабря на участке улицы Хохрякова будет ограничена стоянка транспорта — на четной стороне улицы Хохрякова на участке от пересечения с улицей Челюскинцев до дома № 24, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: ограничение движения
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