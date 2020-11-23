Тюменец заработал перелом, пнув стул

Медики скорой оперативно оказали необходимую помощь и госпитализировали 29-летнего жителя Тюмени с закрытым переломом конечности. Бытовая травма произошла после конфликта с женой, когда он ударил ногой о металлический стул.

Почувствовав резкую сильную боль, мужчина пытался "помочь себе самостоятельно", однако после крепкого алкоголя ему стало хуже. Дочь пострадавшего позвонила в скорую помощь и сообщила, что что наблюдается деформация ноги.

Спустя 15 минут пациента осматривала бригада медиков, которая диагностировала у него закрытый перелом плюсневых костей на левой стопе. Пострадавшему иммобилизировали конечность, поставили обезболивающий укол, капельницу, уложили на носилки и эвакуировали в Областную клиническую больницу № 2.

"Алкоголь – это не обезболивающее, он может даже усилить боль. Приложите холод к месту травмы, чтобы уменьшить болевые ощущения и снизить вероятность развития травматического шока. Используйте из домашней аптечки гипотермический пакет, из подручных средств: если летом, подойдет бутылка с водой, если зима – снег. Еще можно взять смоченную в воде ткань или любые продукты из морозильной камеры, и чем больше холод окутывает травмированную конечность, тем лучше. Обеспечьте покой, и дайте обезболивающие лекарства, если такие есть, и у пострадавшего нет аллергии. Оставайтесь с травмированным человеком рядом до прибытия медиков, сопереживайте ему и поддерживайте", – посоветовал врач скорой медицинской помощи.