Автоэксперт рассказал, почему в холодную погоду нужно прогревать автомобиль

Садясь в автомобиль, водители стараются как можно быстрее отправиться в путь. Однако автоэксперт, владелец СТО Василий Свитиков уверяет, чтобы машина работала исправно и служила долго, необходимо прогревать мотор перед поездкой в течение нескольких минут, сообщает "АиФ-Тюмень".

Дело в том, что рабочая температура двигателя – 90 градусов. А моторному маслу, чтобы подняться из картера до деталей, между которыми может быть трение, нужно хотя бы 40 градусов. И чем на улице температура ниже, тем дольше оно нагревается и медленнее поступает в двигатель.

Осенью при температуре воздуха от 0 до +5 хватит на прогрев 5 минут. Если на улице до -10 °C - 7 минут, от -10 до -30 °C - 10 минут и 15 минут, если столик термометра показывает ниже -30.

Если нет заморозков, то прогревать авто можно в движении, но стартовать нужно не ранее, чем через пару минут после запуска двигателя и не набирать более 2000 оборотов еще около 5 минут.

Правила актуальны даже для самых современных автомобилей. Если им не следовать, то есть риск в несколько раз сократить срок службы двигателя. Излишняя нагрузка на мотор без его прогрева ведет к повреждению поршневых, маслосъемных колец и цилиндров двигателя. В конце концов, мотор может просто заклинить. А его ремонт очень дорогостоящий и иногда сравним с покупкой нового автомобиля, отмечает эксперт.