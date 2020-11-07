Тюмень за день: 6 ноября

Тюменские старшеклассники переходят на дистанционку
Ученики 6-11 классов школ Тюменской области первые две недели второй учебной четверти будут учиться дистанционно. За парты с понедельника, 9 ноября, сядут только ученики начальной школы, а также пятиклассники.
Коронавирус подтвердился еще у 153 жителей Тюменской области
Жертвами инфекции стали 37-летняя женщина и 56-летний мужчина.
С начала года на тюменских трассах погибли 83 человека
Произошло 311 ДТП.
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