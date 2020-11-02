На неделе в Тюмени до плюс шести

09:25 02 ноября 2020
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Вторая половина недели выдастся дождливой.

Сегодня, 2 ноября, в Тюмени днем максимум до плюс двух, малооблачно, осадков не предвидится.

Во вторник, 3 ноября, в дневное время установится нулевая температура, так же малооблачно и без осадков.

В среду и четверг, 4 и 5 ноября, в городе до плюс шести, переменная облачность, без дождей.

В пятницу, 6 ноября, пасмурно, вероятен небольшой дождь и до плюс пяти.

В субботу, 7 ноября, в Тюмени существенные осадки в виде дождя, пасмурно и вновь до плюс пяти. В воскресенье, 8 ноября, в городе днем до плюс двух, пасмурно и снег с дождем.

Теги: погода
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