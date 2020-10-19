Тюмень за день: 19 октября

В тюменских больницах приостановлена плановая медпомощь
В медицинских учреждениях Тюменской области временно приостанавливается профилактическая и плановая медицинская помощь.
142 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки
С начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 11 692 человек.
Тюменцы снова перепрофилировали под моногоспиталь Западно-Сибирский медцентр
Об открытии еще 140 койко-мест для коронавирусных больных сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.
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