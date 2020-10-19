Тюмень за день: 19 октября

18:00 19 октября 2020
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В тюменских больницах приостановлена плановая медпомощь

В медицинских учреждениях Тюменской области временно приостанавливается профилактическая и плановая медицинская помощь.

142 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

С начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 11 692 человек.

Тюменцы снова перепрофилировали под моногоспиталь Западно-Сибирский медцентр

Об открытии еще 140 койко-мест для коронавирусных больных сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: Тюмень за день
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