Тюмень за день: 15 октября

18:00 15 октября 2020
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В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

Несмотря на усилия врачей, скончался 71-летний мужчина от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Суд вынес приговор по делу о гибели тюменца в строительном гипермаркете

По версии следствия, причиной происшествия стали нарушения правил охраны специалистом цепи поставок.

До окончания приема заявок на конкурс "Тюменская марка" осталось 2 дня

В этом году конкурс приобрел совершенно новый формат – это будет первое бизнес-реалити в Тюменской области.

Теги: Тюмень за день
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