Тюмень за день: 15 октября

В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Несмотря на усилия врачей, скончался 71-летний мужчина от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний.
Суд вынес приговор по делу о гибели тюменца в строительном гипермаркете
По версии следствия, причиной происшествия стали нарушения правил охраны специалистом цепи поставок.
До окончания приема заявок на конкурс "Тюменская марка" осталось 2 дня
В этом году конкурс приобрел совершенно новый формат – это будет первое бизнес-реалити в Тюменской области.
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