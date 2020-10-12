Тюмень за день: 12 октября

В Тюменской области 128 подтвержденных случаев коронавируса за сутки
За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 45 пациентов с коронавирусом.
В Тюменской области на месяц продлен режим повышенной готовности
"Ситуация очень напряженная", — прокомментировал губернатор Александр Моор.
Тюменцев приглашают почтить память Евгения Шестакова
12 октября с 14 до 21 часа и 13 октября с 10 до 21 часа в филармонии открыты двери для всех желающих почтить память Евгения Шестакова — художественного руководителя и главного дирижёра Тюменского филармонического оркестра.
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