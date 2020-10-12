Тюмень за день: 12 октября

В Тюменской области 128 подтвержденных случаев коронавируса за сутки

За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 45 пациентов с коронавирусом.

В Тюменской области на месяц продлен режим повышенной готовности

"Ситуация очень напряженная", — прокомментировал губернатор Александр Моор.

Тюменцев приглашают почтить память Евгения Шестакова

12 октября с 14 до 21 часа и 13 октября с 10 до 21 часа в филармонии открыты двери для всех желающих почтить память Евгения Шестакова — художественного руководителя и главного дирижёра Тюменского филармонического оркестра.