К выходным тюменцев ждет потепление

Теплые, но пасмурные выходные обещают синоптики жителям областного центра.

Сегодня, 9 октября, в городе в дневное время максимальная температура воздуха составит +11ºС, пасмурно, к вечеру — до +8ºС, вероятен небольшой дождь.

В субботу, 10 октября, в Тюмени днем максимум до +11ºС, пасмурно, но осадков не предвидится. В воскресенье, 11 октября, в областном центре до +13ºС, облачно и без дождей.