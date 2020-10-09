К выходным тюменцев ждет потепление

10:15 09 октября 2020
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Теплые, но пасмурные выходные обещают синоптики жителям областного центра.

Сегодня, 9 октября, в городе в дневное время максимальная температура воздуха составит +11ºС, пасмурно, к вечеру — до +8ºС, вероятен небольшой дождь.

В субботу, 10 октября, в Тюмени днем максимум до +11ºС, пасмурно, но осадков не предвидится. В воскресенье, 11 октября, в областном центре до +13ºС, облачно и без дождей.

Теги: погода
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