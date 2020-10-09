Тюмень за день: 8 октября

От тюменцев ждут предложений по направлениям бюджетной и налоговой политики региона
В обсуждении могут принять участие все желающие.
В Тюменской области 109 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зафиксирован 10 271 случай заболевания COVID-19.
В Тюменской области за неделю число случаев коронавируса выросло на четверть
За 40-ю неделю, с 28 сентября по 4 октября, количество случаев COVID-19 увеличилось на 26%.
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