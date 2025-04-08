Работу молодёжного центра Ялуторовска отметили на федеральном уровне

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Руководители молодёжных центров Тюменской области стали участниками программы "Регион для молодых", благодарственное письмо от Федерального агентства по делам молодежи вручили руководителю молодёжного социально-делового центра города Ялуторовска Анастасии Петелиной.

Вместе с директором Центра развития детей и молодежи "Лидер" из Юргинского района Надеждой Кочневой она приняла участие в семинаре "Регион для молодых".

Событие более чем для 250 представителей молодёжной политики со всей страны прошло в Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Собравшиеся делились опытом организации общественных пространств для молодёжи, знакомились с успешными практиками.

Награду Анастасии вручили за концептуальную идею молодёжного пространства на примере Ялуторовского мультицентра. Появилась мысль перезагрузить и сделать его центром нейроискусства Саввы Мамонтова. Как говорит Анастасия, уйти от кабинетного типа, создать удобное пространство для событий, исходя из сценариев жизни молодых людей.

"Философия "Региона для молодых" – создавать смыслы, а не здания. Проанализировали запрос ялуторовских сообществ, наш молодёжный центр может стать образовательной площадкой по работе с нейросетями. Такой формат позволит внедрять нестандартные решения и создавать продукты фиджитал-искусства в Тюменской области", - рассказала Анастасия Петелина.

На семинаре "Регион для молодых" ялуторовскую модель мультицентра назвали одной из самых интересных для молодёжных пространств страны. Она вошла в топ-9.

Говорили на встрече и о федеральных программах, которые готовы внедрять в Юргинском районе. В муниципалитете будут делать акцент на проект "Больше, чем путешествие" и приглашать на мероприятия жителей и гостей Тюменской области.

"Под эгидой проекта запланирована краеведческая экспедиция "Точка на карте". Она рассчитана на два дня и включает в себя поход на расстояние 40 километров и исторические лекции от сотрудников Юргинского музея. Также в планах – семейные турпоходы с ночёвками в палатках и песнями у костра", - поделилась Кочнева.