Тюмень за день: 7 октября

18:00 07 октября 2020
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В Тюмени пройдет общегородской субботник

По всем вопросам об организации субботника необходимо обращаться в службы заказчика по благоустройству округов.

Роспотребнадзор: в Тюменской области не планируют закрывать общественные места

В регионе усилен контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 42 пациента с коронавирусом.

Теги: Тюмень за день
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