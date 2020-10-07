Тюмень за день: 7 октября

В Тюмени пройдет общегородской субботник
По всем вопросам об организации субботника необходимо обращаться в службы заказчика по благоустройству округов.
Роспотребнадзор: в Тюменской области не планируют закрывать общественные места
В регионе усилен контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 42 пациента с коронавирусом.
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