Тюмень за день: 5 октября

Около тюменского ТЦ можно будет сдать тест на ВИЧ
Тюмень присоединилась к всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020". 12 октября с 12:00 до 18:00 на площадке перед ТРЦ "Кристалл" каждый житель сможет сдать тест.
В Тюменской области 97 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 9 955 случаев заболевания COVID-19.
В Тюмени ищут очевидцев ДТП с ребенком на улице Тимуровцев
В областном центре автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 2 октября в районе перекрестка улиц Тимуровцев и Лобкова.
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