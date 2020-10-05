Тюмень за день: 5 октября

18:00 05 октября 2020
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Около тюменского ТЦ можно будет сдать тест на ВИЧ

Тюмень присоединилась к всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020". 12 октября с 12:00 до 18:00 на площадке перед ТРЦ "Кристалл" каждый житель сможет сдать тест.

В Тюменской области 97 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 9 955 случаев заболевания COVID-19.

В Тюмени ищут очевидцев ДТП с ребенком на улице Тимуровцев

В областном центре автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 2 октября в районе перекрестка улиц Тимуровцев и Лобкова.

Теги: Тюмень за день
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