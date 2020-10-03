На улице 50 лет Октября ограничат стоянку транспорта

В Тюмени с 21 октября на улице 50 лет Октября вводятся ограничения стоянки транспорта. Ограничение коснется четной стороны дороги на участке от пересечения с улицей Северной до дома № 12/1 по улице 50 лет Октября.
Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
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