На улице 50 лет Октября ограничат стоянку транспорта

В Тюмени с 21 октября на улице 50 лет Октября вводятся ограничения стоянки транспорта. Ограничение коснется четной стороны дороги на участке от пересечения с улицей Северной до дома № 12/1 по улице 50 лет Октября.

Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.