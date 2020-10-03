На улице 50 лет Октября ограничат стоянку транспорта

15:49 02 октября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 21 октября на улице 50 лет Октября вводятся ограничения стоянки транспорта. Ограничение коснется четной стороны дороги на участке от пересечения с улицей Северной до дома № 12/1 по улице 50 лет Октября.

Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2020