У автобуса № 39 меняется схема движения

В Тюмени с 3 октября 2020 года изменится схема движения маршрута № 39 "СК Здоровье — ул. Созидателей".

Из схемы движения в прямом и обратном направлениях исключаются промежуточные остановочные пункты "мкр. Ямальский 2" и ул. "Андрея Бушуева", сообщает Тюменьгортранс.

В схему включаются промежуточные остановочные пункты "ул.Заполярная", "Сквер Песочные часы", "Интеллект-Квартал", "Аллея ветеранов Ямала", "им. Вяхирева Рема Ивановича" (в прямом и обратном направлении) и "ул. Василия Подшибякина" (в обратном направлении).

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.