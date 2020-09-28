На неделе в Тюмени без дождей и до +17°С

Теплые дни обещают синоптики тюменцам на этой неделе.
Сегодня, 28 сентября, в городе в дневное время суток до +16°С, переменная облачность и без осадков, к вечеру +11°С...+13°С.
Во вторник, 29 сентября, в Тюмени максимум до +9°С и без дождей.
Со среды по пятницу, с 30 сентября по 2 октября, в областном центре в дневное время ясно и до +15°С...+17°С, осадков не предвидится.
В субботу, 3 октября, в Тюмени до +14°С, без дождей, в воскресенье, 4 октября, похолодает до +9°С, также без осадков.
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