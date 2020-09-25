На выходных в Тюмени теплее и без осадков

Сегодня, 25 сентября, в Тюмени преимущественно пасмурно, но без дождей, в дневное время максимальная температура воздуха составит +11ºС, к вечеру — до +6ºС.
В субботу, 26 сентября, в городе также без осадков и пасмурно, днем максимум до +13ºС.
В воскресенье, 27 сентября, в областном центре днем воздух прогреется до +17ºС, ясно, осадков не предвидится.
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