Тюмень за день: 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Михаила Таранова на должность директора регионального департамента финансов.

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