Тюмень за день: 24 сентября

18:00 24 сентября 2020
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В Тюменскую область поступила вакцина от коронавируса 

Большая часть доз рассчитана на медицинских работников.

В Тюменской области 67 случаев коронавируса

Всего в регионе зафиксировано 9 072 случая заболевания COVID-19.

В Тюменской области назначен директор департамента финансов

Сегодня, 24 сентября, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Михаила Таранова на должность директора регионального департамента финансов.

 

 

Теги: Тюмень за день
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