Тюмень за день: 24 сентября

В Тюменскую область поступила вакцина от коронавируса
Большая часть доз рассчитана на медицинских работников.
В Тюменской области 67 случаев коронавируса
Всего в регионе зафиксировано 9 072 случая заболевания COVID-19.
В Тюменской области назначен директор департамента финансов
Сегодня, 24 сентября, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Михаила Таранова на должность директора регионального департамента финансов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru