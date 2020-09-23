Тюмень за день: 23 сентября

У автобусов № 39, 79, 98, 100к меняется схема движения
В этих маршрутах добавится остановка.
В Тюменской области 63 новых случая коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 9 005 случаев COVID-19.
Для тюменцев работает горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ
Тюменцев консультируют насчет того, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
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