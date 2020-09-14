Тюмень за день: 14 сентября

Депутаты проанализируют исполнение городского бюджета

Бюджет 2019 года был дефицитным: превышение расходов над доходами составило более 1 млрд 400 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами зафиксировано и в первом полугодии 2020 года.

Для тюменцев открыта горячая линия по вопросам школьного питания

С 14 сентября по 5 октября в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области работает горячая линия по вопросам организации питания в школах.

В Тюменской области юноша погиб от удара током

Трагедия произошла 12 сентября вечером на перегоне Заводоуковск — Новая Заимка.