Два перекрестка улицы Транспортной закрыты для проезда транспорта

09:32 09 сентября 2020
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В связи с  работами по восстановлению водопроводной сети до 25 сентября продлен запрет на движение транспорта  на пересечении улицы Транспортной с Амурской и  Тимирязева.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: Степной 2 переулок, улица Молодогвардейцев, Московский тракт, улицы Паровозная и Новосибирская, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Теги: водопровод , ограничение движения , ремонты
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