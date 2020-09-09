Два перекрестка улицы Транспортной закрыты для проезда транспорта

В связи с работами по восстановлению водопроводной сети до 25 сентября продлен запрет на движение транспорта на пересечении улицы Транспортной с Амурской и Тимирязева.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: Степной 2 переулок, улица Молодогвардейцев, Московский тракт, улицы Паровозная и Новосибирская, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.