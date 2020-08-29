Тюмень за день: 28 августа

В Тюменской области 48 новых случаев COVID-19

С начала пандемии на территории региона зафиксировано 7 623 случая COVID-19.

В Тюмени поймали мужчину, повреждавшего чужие авто

Тюменец был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".

Тюменцам напоминают подать заявление на выплату на детей до 16 лет

Жители Тюменской области, которые еще не получили выплату на детей до 16 лет, могут подать заявление до 30 сентября включительно.