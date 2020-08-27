Тюмень за день: 27 августа

В Тюмени начался второй этап исследования популяционного иммунитета у населения к COVID-19

На всех этапах будут тестировать одни и тех же людей. Это позволит ученым отследить динамику, понять, как долго антитела сохраняются в организме.

В Тюменской области подорожали яблоки и рис, подешевели индейка и сахар

По данным Росстата, годовая инфляция в Тюменской области в июле 2020 года составила 3,4%.

По факту гибели рабочих на стройке в Тюмени возбуждено уголовное дело

рабочие, жители Свердловской области 1985 и 1991 годов рождения, упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы, от которых скончались на месте.

В Тюменской области 47 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7 575 коронавирусных больных.