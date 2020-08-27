Тюмень за день: 27 августа

В Тюмени начался второй этап исследования популяционного иммунитета у населения к COVID-19
На всех этапах будут тестировать одни и тех же людей. Это позволит ученым отследить динамику, понять, как долго антитела сохраняются в организме.
В Тюменской области подорожали яблоки и рис, подешевели индейка и сахар
По данным Росстата, годовая инфляция в Тюменской области в июле 2020 года составила 3,4%.
По факту гибели рабочих на стройке в Тюмени возбуждено уголовное дело
рабочие, жители Свердловской области 1985 и 1991 годов рождения, упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы, от которых скончались на месте.
В Тюменской области 47 новых случаев коронавируса
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7 575 коронавирусных больных.
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