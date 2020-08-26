Тюмень за день: 26 августа

Двое рабочих погибли на стройке в центре Тюмени

Сегодня, 26 августа, на территории строящегося объекта по улице Первомайской были найдены тела двух рабочих 1985 и 1991 года рождения.

В Тюменской области 49 новых случаев COVID-19

С начала пандемии на территории региона зафиксировано 7 528 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Тюменскую область начала поступать вакцина от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа планируется к окончанию 1 ноября.