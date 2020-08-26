Тюмень за день: 26 августа

Двое рабочих погибли на стройке в центре Тюмени
Сегодня, 26 августа, на территории строящегося объекта по улице Первомайской были найдены тела двух рабочих 1985 и 1991 года рождения.
В Тюменской области 49 новых случаев COVID-19
С начала пандемии на территории региона зафиксировано 7 528 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Тюменскую область начала поступать вакцина от гриппа
Кампания по вакцинации от гриппа планируется к окончанию 1 ноября.
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