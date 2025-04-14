Президенту Путину доложили о паводковой обстановке в Тюменской области

Глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками и природными пожарами в стране, особо акцентировав внимание на ситуацию в пойме реки Ишим.

Информацию Куренков озвучил нв совещании с членами Правительства РФ под руководством Владимира Путина.

"Из-за малоснежной и теплой зимы весеннее половодье началось раньше, но в целом проходит без существенных осложнений. На прошлой неделе фиксировался подъем воды в бассейнах рек Иртыш, Обь и Ангара с локальными подтоплениями низменных участков. Вместе с тем в Тюменской области на реке Ишим продолжается подъем воды из-за интенсивного таяния снега и заполнения водохранилищ на территории Республики Казахстан. Регулярный обмен информацией с казахскими коллегами позволяет контролировать пропуск паводковых вод и своевременно принимать дополнительные меры по стабилизации обстановки", - сообщил Куренков.

По его словам, на 14 апреля на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Эти цифры существенно ниже показателей прошлого года.

Для контроля за прохождением весеннего половодья и снижения возможных негативных последствий проводятся превентивные мероприятия. В правительстве региона перечислили основные из них:

с 27 апреля для подготовки к паводку ввели режим повышенной готовности;

работает горячая линия 122, обновлен сервис "Паводки" на Геопортале Тюменской области, возобновил работу портал "Паводок72".

для мониторинга паводковой обстановки в муниципалитетах района учат операторов БпЛА.

региональный Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения готов к работе в круглосуточном режиме.

- медучреждения составили списки пациентов, сформировали запас лекарств, проводят вакцинацию.

- аграрии скорректировали планы и готовы к проведению весенней полевой кампании.

Подготовка к паводку под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора. Ежедневно в telegram-канале главы региона размещаются посты о состоянии рек, укреплении временных насыпей и другая оперативная информация.