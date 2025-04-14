Единый день приемов участников СВО и их семей проведут в Тюмени 18 апреля

В Тюмени стали регулярными единые дни приемов участников СВО и их семей. Очередной пройдет 18 апреля в Штабе общественной поддержки "Единой России" (Водопроводная, д, 36/3) и будет посвящен вопросам образования.
Единые дни приемов проходят ежемесячно, ключевые темы: юридическая помощь, выплаты, медицинское обеспечение, вопросы жилья и социальной поддержки. Узнать дату и время приемов можно на странице #РОППП72 в ВК, уточнить подробности - по тел. +7 (3452) 45-00-17.
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