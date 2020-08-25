Тюмень за день: 25 августа

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пешеход
33-летний житель села Малая Зоркальцева Тобольского района скончался от травм до приезда скорой.
В Тюменской области с начала года задержали 5,5 тысяч пьяных водителей
За 7 месяцев текущего года в регионе произошло 106 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.
В Тюменской области 51 новый случай коронавируса и еще один летальный исход
Число жертв коронавируса в регионе достигло 30.
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