Тюмень за день: 25 августа

18:00 25 августа 2020
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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пешеход

33-летний житель села Малая Зоркальцева Тобольского района скончался от травм до приезда скорой.

В Тюменской области с начала года задержали 5,5 тысяч пьяных водителей

За 7 месяцев текущего года в регионе произошло 106 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

В Тюменской области 51 новый случай коронавируса и еще один летальный исход

Число жертв коронавируса в регионе достигло 30.

Теги: Тюмень за день
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