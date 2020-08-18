Реконструкция тепломагистрали на улице Харьковской продлена до середины сентября

11:19 17 августа 2020
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Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта сообщает о продлении сроков прекращения движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Харьковской от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей Елизарова в связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети до 15 сентября.

Объехать закрытый для проезда участок можно по улицам Котельщиков, Елизарова, Холодильной, Коммунаров и Индустриальной, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Теги: капремонт , ограничение движения , теплоснабжение
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