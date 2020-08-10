Тюмень за день: 10 августа

В Тюменской области в рамках нацпроекта "Демография" приступают к строительству одиннадцатого детсада
Детсад с яслями в ЖК "Видный" планируют запустить в эксплуатацию в конце 2021 года. Сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам на объекте.
Фестиваль "Сны улиц" будет три дня путешествовать по дворам Тюмени и Тобольска
Пятнадцатый по счету фестиваль уличных театров из-за коронавируса меняет формат.
Тюменский депутат прошел несколько инстанций, чтобы убрать с газона незаконный магазин
Жильцы домов в районе торгового центра "Пышма" еще в 2019 году сообщали о том, что на газоне стоит автомашина "Газель" без госномеров и с нее ведется торговля рыбой и фруктами. Однако пресечь незаконную торговлю удалось только сейчас.
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