Тюмень за день: 10 августа

18:00 10 августа 2020
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В Тюменской области в рамках нацпроекта "Демография" приступают к строительству одиннадцатого детсада

Детсад с яслями в ЖК "Видный" планируют запустить в эксплуатацию в конце 2021 года. Сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам на объекте.

Фестиваль "Сны улиц" будет три дня путешествовать по дворам Тюмени и Тобольска

Пятнадцатый по счету фестиваль уличных театров из-за коронавируса меняет формат.

Тюменский депутат прошел несколько инстанций, чтобы убрать с газона незаконный магазин

Жильцы домов в районе торгового центра "Пышма" еще в 2019 году сообщали о том, что на газоне стоит автомашина "Газель" без госномеров и с нее ведется торговля рыбой и фруктами. Однако пресечь незаконную торговлю удалось только сейчас.

Теги: благоустройство , детсады , обзор , торговля , Тюменская городская дума
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