В Тюмени участок дороги на улице 50 лет ВЛКСМ закрыли для движения транспорта

14:30 10 августа 2020
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В связи с проведением аварийных работ на сетях теплоснабжения в Тюмени до 14 августа будет прекращено движение по улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома № 109.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта просит участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: улицы Пермякова, 30 лет Победы и Республики.

Теги: ограничение движения
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