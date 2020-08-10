В Тюмени участок дороги на улице 50 лет ВЛКСМ закрыли для движения транспорта

В связи с проведением аварийных работ на сетях теплоснабжения в Тюмени до 14 августа будет прекращено движение по улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома № 109.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта просит участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: улицы Пермякова, 30 лет Победы и Республики.