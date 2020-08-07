В Тюмени последние жаркие дни перед прохладной неделей с дождями

Сегодня, 7 августа, в Тюмени в дневное время, по прогнозу синоптиков, до +28°С, ясно и без осадков. Аналогичная погода и в субботу, 8 августа — днем максимум до +29°С, ясно, дождей не предвидится.
В воскресенье, 9 августа, в городе также до +29°С, но переменная облачность, вероятен небольшой дождь с грозой.
На следующей недели в Тюмени ожидается похолодание до +15°С в дневное время, неделя начнется с обильных осадков.
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