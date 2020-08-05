На улице Интернациональной ограничат движение

15:00 05 августа 2020
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В Тюмени с 17 по 20 августа будет прекращено движение транспорта по улице Интернациональной на участке от улицы Новоселов до дома № 140 по улице Интернациональной. Там пройдет капитальный ремонт тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Новоселов, улице Восстания, улице Декабристов.

Теги: ограничение движения
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