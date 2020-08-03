Тюмень за день: 3 августа

В Тюменской области за сутки 88 случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 6107 случаев заболевания COVID-19.

В Тюменской области разрешат работу общепита

В Тюменской области на заседании оперативного штаба сегодня принято решение разрешить работу предприятий общепита с 4 августа.

На улице Осипенко горели два старинных здания

Возгорание было отмечено на кровле второго этажа деревянного здания по улице Осипенко, 33, также загорелась крыша пожарной каланчи.