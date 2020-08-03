На улице Сургутской на две недели ограничат движение

В Тюмени с 8 по 20 августа будет прекращено движение транспорта по улице Сургутской — от улицы Водников до пересечения с улицей Циолковского, а также по улице Водников — от пересечения с улицей Сургутской до дома №12 по улице Водников. Там пройдет ремонт участка тепломагистрали, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Чукотской, улице Циолковского, улице Березовский переулок